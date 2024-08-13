У Дніпрі помітили рибалок, які вміють “ходити по воді”

У Дніпрі зафіксували рибалок, які стояли на воді посеред річки.

У Дніпрі помітили рибалок, які стоять по коліна у воді далеко від берега і без човна. Через обміління, подекуди річку дійсно можна перейти вбрід, а потім знайти піщані острівці, де можна стояти та ловити рибу. Однак робити це краще лише досвідченим людям.

Фото опублікував у Facebook Констянтин Анатолієвич.

“Дніпро стрімко меліє! Це звісно ще не так критично як в Херсоні чи Запоріжжі, але …”, – написав дніпрянин.

Нагадаємо, що нещодавно ми писали, що через обміління на річці Дніпро можна побачити відомі пороги, які були під водою. Також ми повідомляли, що річка Дніпро стрімко обміліла через зникнення Каховського водосховища та аномальну спеку.

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