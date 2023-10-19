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  • У Дніпрі помітили рідкісну квітку, яка занесена до Червоної книги (ФОТО)

У Дніпрі помітили рідкісну квітку, яка занесена до Червоної книги (ФОТО)

Сьогодні 13:08
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Природа вражає!

Новости Днепра про У Дніпрі помітили рідкісну квітку, яка занесена до Червоної книги (ФОТО)

Іноді у Дніпрі можна зустріти незвичайних тварин та рідкісні рослини.

Так, дніпрянка Елеонора Синдєєва помітила в одному із районів міста дуже гарну квітку.

Фото жінка опублікувала у ФБ-спільноті “Рослинний світ України”.

У коментарях під дописом довго шли дискусії, що ж це за рослина. Потім дійшли висновку, що це – шафран гарний (Crocus speciosus). Він занесений до Червоної книги України в статусі «Вразливий».

Схоже, що врешті сходимося на версії, що це шафран гарний (Crocus speciosus), ЧКУ. Дякую всім, хто долучився до дискусії! Дніпро, 15.10.2023, – зазначила Елеонора.

Новости Днепра про У Дніпрі помітили рідкісну квітку, яка занесена до Червоної книги (ФОТО)

Де саме росте ця квітка – жінка не розповіла, можливо, щоб захистити її від вандалів.

Зазначимо, шафран гарний –  багаторічна рослина родини півникових. Найчастіше зустрічається у північній і центральній частині Туреччини, на Кавказі, в Закавказзі, на півночі Ірану, в українському Криму.

Новости Днепра про У Дніпрі помітили рідкісну квітку, яка занесена до Червоної книги (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі помітили рідкісну квітку, яка занесена до Червоної книги (ФОТО)

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі поблизу школи зафіксували нашестя змій.

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Новости Днепра про У Дніпрі помітили рідкісну квітку, яка занесена до Червоної книги (ФОТО)Українська

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