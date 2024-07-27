У Дніпрі помітили рідкісного отруйного павука

Сьогодні у Дніпрі помітили рідкісного отруйного павука.

Про це повідомляє Telegram-канал “Труха”.

Цей павук може проколоти укусом шкіру, яке отрута викликає сильні болі, набряки, підвищення температури і артеріального тиску, – йдеться у дописі.

Жовтий павук або (Cheiracanthium punctorium), – ніколи не був поширений в Україні.

Через аномальну спеку цей мешканець Центральної Європи мігрував на Дніпропетровщину.

Укус павука дуже болючий та схожий на укус оси, отрута може діяти в організмі до трьох діб.

При контакті з цим видом треба негайно звернутися до лікарів.

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