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У Дніпрі помітили рідкісного отруйного павука

Сьогодні 11:03
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Сьогодні у Дніпрі помітили рідкісного отруйного павука.

Новости Днепра про У Дніпрі помітили рідкісного отруйного павука

Про це повідомляє Telegram-канал “Труха”.

Цей павук може проколоти укусом шкіру, яке отрута викликає сильні болі, набряки, підвищення температури і артеріального тиску, – йдеться у дописі.

Жовтий павук або (Cheiracanthium punctorium), – ніколи не був поширений в Україні.

Через аномальну спеку цей мешканець Центральної Європи мігрував на Дніпропетровщину.

Укус павука дуже болючий та схожий на укус оси, отрута може діяти в організмі до трьох діб.

При контакті з цим видом треба негайно звернутися до лікарів.

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