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  • У Дніпрі помітили ненажерливого “горбатого” шкідника, який походить з Північної Америки

У Дніпрі помітили ненажерливого “горбатого” шкідника, який походить з Північної Америки

Сьогодні 21:55
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На території Дніпра виявили рідкісного деревного клопа.

Новости Днепра про У Дніпрі помітили ненажерливого

У Дніпрі помітили незвичайну комаху – цикаду горбатку, яка походить з Північної Америки. 

Зазнімкував “горбату” комаху Andrey Snegir, повідомляє Дніпро Регіон

Неозброєним оком можна помітити, що свою назву цей клоп отримав не просто так, а через характерний виступ на спині, схожий на горб або ріг. Іноді його ще називають буйволовидною цикадкою. 

Незважаючи на його симпатичний вид, власникам культурних посівів варто боятися появи цього шкідника, бо його відмінною рисою є ненажерливість. Може їсти абсолютно все: від верби до малини, а “закусувати” полюбляє персиком. Найулюбленіша їжа – виноград, а також молоді рослини. 

Наслідки його діяльності можуть проявитися навіть через рік або більше з моменту нанесення шкоди. Зокрема це відбувається, якщо самка відкладає яйця, тим самим пошкоджуючи рослину. 

Помітити одразу його не вдасться через яскраво-зелений колір панцира, а спіймати майже неможливо – цей вид шкідників є спритним, також вміє стрибати й літати. 

Яким чином така екзотична для Дніпропетровщини комаха потрапила в регіон незрозуміло, однак зазначимо, що вперше її появу зафіксували у Закарпатті в 1963 році. Найімовірніше, з того часу її вид подорожував по багатьох регіонах України та вже встиг оселитися в Дніпра.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині помітили витривалого павука-хижака, який змінює колір. 

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