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У Дніпрі помітили найбільшу осу Європи (ФОТО)

Сьогодні 13:37
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Осу, занесену до Червоної книги, помітили у Дніпрі.

Новости Днепра про У Дніпрі помітили найбільшу осу Європи (ФОТО)

Про це дніпрянка Катя Золотуха розповіла в спільноті “Тваринний світ України”. Комаха завітала на балкон містянки та вразила своїми розмірами. 

Дніпро. 11.06.23. Доброго дня, підкажіть, будь ласка, що за комаха, схожа на шершня, але не впевнена, – пише Катерина. 

Як зазначили в коментарях, на фото сколія-гігант. Це найбільша оса, яку можна зустріти в Європі. Довжина тіла самок досягає 5,5 сантиметрів. Скоріше за все, на фото самець, адже вони трішки менші за розміром. 

Сколії безпечні для людей. Їхня отрута, навіть слабша ніж у звичайної оси, тому якщо гігантська комаха вас вжалить – не переймайтеся. 

Вони занесені до Червоної книги України як вид, який зникає. Зустрівши величезну комаху, люди її вбивають, через що популяція цих створінь стрімко падає. Тому якщо вам вдалося побачити цю комаху наживо – вважайте себе щасливчиком, адже це вдається не кожному. 

Сколії люблять теплу, сонячну, безвітряну погоду, тому зустріти їх можна з кінця травня до початку вересня. Живуть поодиноко, не збираються роями. Харчуються вони здебільшого травою та нектаром, через що цих комах називають вегетаріанцями.

Нагадаємо, раніше на Лівобережному помітили найбільшого червонокнижного жука Європи. 

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Новости Днепра про У Дніпрі помітили найбільшу осу Європи (ФОТО)Українська

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