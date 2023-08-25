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У Дніпрі помітили мураху-богатиря: тягнув величезний недопалок

Сьогодні 17:00
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Іноді ці комахи дивують!

Новости Днепра про У Дніпрі помітили мураху-богатиря: тягнув величезний недопалок

Днями у Дніпрі на вулиці помітили мураху-богатиря – комаха тягнула величезний недопалок.

Фото опублікував дніпрянин Григорій Безотосний у ФБ-спільноті “Тваринний світ України”.

Чоловік поцікавився, навіщо мураха тягне недопалок.

Хтось може це пояснити. Навіщо? – написав Григорій.

Новости Днепра про У Дніпрі помітили мураху-богатиря: тягнув величезний недопалок

У коментарях під дописом розгорілася дискусія.

Одні вважають, що комаха робить те, що не зробив недобросовісний курець – тягне недопалок у смітник.

Новости Днепра про У Дніпрі помітили мураху-богатиря: тягнув величезний недопалок

Новости Днепра про У Дніпрі помітили мураху-богатиря: тягнув величезний недопалок

Новости Днепра про У Дніпрі помітили мураху-богатиря: тягнув величезний недопалок

Новости Днепра про У Дніпрі помітили мураху-богатиря: тягнув величезний недопалок

Інші пишуть, що мураха збирає “будматеріали”.

Новости Днепра про У Дніпрі помітили мураху-богатиря: тягнув величезний недопалок

Новости Днепра про У Дніпрі помітили мураху-богатиря: тягнув величезний недопалок

Також знайшлися прихильники конспірологічних теорій, які пишуть, що це мураха-диверсант, який буде “курити на росії там, де ще не попало”.

Новости Днепра про У Дніпрі помітили мураху-богатиря: тягнув величезний недопалок

Новости Днепра про У Дніпрі помітили мураху-богатиря: тягнув величезний недопалок

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі помітили мураху-богатиря: тягнув величезний недопалокУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі помітили мураху-богатиря: тягнув величезний недопалокРусский

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