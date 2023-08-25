У Дніпрі помітили мураху-богатиря: тягнув величезний недопалок

Днями у Дніпрі на вулиці помітили мураху-богатиря – комаха тягнула величезний недопалок.
Фото опублікував дніпрянин Григорій Безотосний у ФБ-спільноті “Тваринний світ України”.
Чоловік поцікавився, навіщо мураха тягне недопалок.
Хтось може це пояснити. Навіщо? – написав Григорій.
У коментарях під дописом розгорілася дискусія.
Одні вважають, що комаха робить те, що не зробив недобросовісний курець – тягне недопалок у смітник.
Інші пишуть, що мураха збирає “будматеріали”.
Також знайшлися прихильники конспірологічних теорій, які пишуть, що це мураха-диверсант, який буде “курити на росії там, де ще не попало”.
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