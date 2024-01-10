У Дніпрі помітили автівку-міраж (ФОТО)

У Дніпрі на Набережній Перемоги з'явилася автівка-привид.

У Дніпрі до новорічних свят цього року приготували безліч декорацій. Бізнеси наввипередки прикрашали фасади своїх магазинів. Незвичний реквізит можна побачити біля одного з автосалонів.

Неподалік Інфізу на Набережній Перемоги стоїть автівка-привид, повідомляє Dnepr.info.

Місцевий автосалон вирішив розмістити тематичну декорацію біля входу до магазину. Позаяк справжню автівку на вулиці залишати небезпечно, власники вирішили поставити джип зроблений з арматури. Металеву конструкцію обкрутили яскравою гірляндою.

Здалеку здається, що це автівка, на яку просто причепили гірлянду, однак якщо підійти ближче, стає зрозуміло, що це оптична ілюзія або міраж. Всередині нічого немає.

Нагадаємо, київський винахідник створив “Капсулу життя” – укриття, яке можна поставити у себе в квартирі. Творець каже, що від прямого влучання це не захистить, але від мілких уламків чи скла сховатися можна.

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