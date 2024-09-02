У Дніпрі помер видатний науковець та фізик

30 серпня помер фізик та математик, старший науковий співробітник, доктор технічних наук, професор, справжній педагог, мудрий наставник Юрій Михайлович Селіванов.
Сумну звістку сповістили в ДНУ ім. Олеся Гончара, де Юрій Михайлович працював на кафедрі кібербезпеки і компʼютерно інтегрованих технологій фізико-технічного факультету.
Юрій Михайлович присвятив всього себе науковій лабораторії факультету Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Працював на різних кафедрах факультету і на кожній – залишив своїх вдячних учнів. Світла пам’ять Юрію Михайловичу Селіванову від спільноти фізико-технічного факультету та всього колективу Alma mater, – йдеться у повідомленні.
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