У Дніпрі помер видатний науковець та фізик

У Дніпрі пішов з життя видатний науковець.

30 серпня помер фізик та математик, старший науковий співробітник, доктор технічних наук, професор, справжній педагог, мудрий наставник Юрій Михайлович Селіванов.

Сумну звістку сповістили в ДНУ ім. Олеся Гончара, де Юрій Михайлович працював на кафедрі кібербезпеки і компʼютерно інтегрованих технологій фізико-технічного факультету.

Юрій Михайлович присвятив всього себе науковій лабораторії факультету Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Працював на різних кафедрах факультету і на кожній – залишив своїх вдячних учнів. Світла пам’ять Юрію Михайловичу Селіванову від спільноти фізико-технічного факультету та всього колективу Alma mater, – йдеться у повідомленні.

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