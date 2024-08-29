У Дніпрі помер відомий український мовознавець

У Дніпрі пішов з життя видатний мовознавець.

Про сумну звістку сповістили на Facebook-сторінці Дніпровського національного університету ім. О. Гончара.

27 серпня на 96-му році життя зупинилося серце Володимира Олександровича Горпинича – доктора філологічних наук, професора, видатного мовознавця, педагога, заслуженого діяча науки і техніки України (1995), який з 1996 до 2020 року працював на посаді професора кафедри української мови Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

Понад 60 років свого життя Володимир Олександрович віддав науці.

Професійна дорога Володимира Олександровича була довгою, натхненною і плідною: він учителював, упродовж кількох десятків років (1967–1996) завідував низкою мовознавчих кафедр у Миколаївському, Запорізькому, Полтавському, Кіровоградському педагогічних інститутах, обіймав посаду ректора Запорізького педагогічного інституту (1975–1978).

Пан Володимир досліджував проблеми граматики, словотвору, лексикографії, топонімії, антропонімії тощо. Науковець автор багатьох підручників, посібників, монографій, словників, статей, тез, у яких висвітлював і стверджував свої наукові погляди щодо багатьох актуальних, назрілих мовознавчих питань.

Колектив кафедри української мови разом з усіма колегами факультету української й іноземної філології та мистецтвознавства ДНУ імені Олеся Гончара глибоко сумує і з невимовним душевним щемом від утрати прощається з Великою Людиною! Світла пам’ять про Володимира Олександровича завжди буде жити в наших серцях, – йдеться у повідомленні.

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