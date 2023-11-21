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У Дніпрі помер відомий лікар-анестезіолог

Сьогодні 19:27
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У Дніпрі на 68-му році життя помер відомий анестезіолог Сергій Куліков.

Новости Днепра про У Дніпрі помер відомий лікар-анестезіолог

Сумну звістку повідомили колеги Сергія Борисовича зі Слобожанської центральної лікарні.

Серце лікаря зупинилося 20 листопада на 66 році життя. Останні роки працював анестезіологом ВАІТ комунального закладу «Слобожанська центральна лікарня» Слобожанської селищної ради.

Свою трудову діяльність Сергій Борисович розпочав у 1979 році в обласній лікарні Мечнікова, де працював до 2007 року. Майже 16 років лікар присвятив роботі у Слобожанській центральній лікарні, тоді ще Дніпропетровській ЦРЛ.

Життєвий шлях Сергія Борисовича Кулікова – це зразок високого професіоналізму, людяності та добропорядності. У всій його діяльності просліджується відданість обраній ще на зорі становлення спеціальності. Він зробив неоціненний вклад в роботу анестезіологічної спільноти не лише нашого регіону, а і всієї України. Невгамовний біль і туга на серці. Світла пам’ять нашому колезі, товаришу, чоловіку, батьку, дідусю. З нами плаче вся медична спільнота, – йдеться у повідомленні. 
 
Попрощатися з Сергієм Борисовичем можна буде 22 листопада 0 10:00 на майданчику біля СМЕ (ОЛ Мечнікова). Об 11:00 процесія вирушить на Сурсько-Литовське кладовище, де відбудеться панахида та прощання.
 

Новости Днепра про У Дніпрі помер відомий лікар-анестезіолог

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Новости Днепра про У Дніпрі помер відомий лікар-анестезіологУкраїнська

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