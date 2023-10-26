У Дніпрі полюватимуть на упирів та ведмедиків: як долучитися

На честь цьогорічного Хелловіну відразу два музеї вигадали цікаві квести для своїх відвідувачів.

Цими вихідними, у Технічному музеї Дніпра “Машини часу” пройде незвичний квест.

Дорослі на честь Хелловіна зможуть шукати у музеї упирів, відьом та іншу нечисть. Діти полюватимуть на плюшевих ведмежат.

До Всесвітнього дня плюшевого ведмедика, 27 жовтня, музей «Машини Часу» організовує квест по історичних локаціях Дніпра.

Вам необхідно слідкувати у соц.мережі за публікаціями на сайтах музею «Машини Часу» з 11:00 до 16:00, кожну годину будуть з’являтися різні локації міста разом з плюшевим ведмежам. ​Ваше завдання, якнайшвидше приїхати на місце локації, назвати пароль та отримати ведмедика разом із сімейним запрошенням до музею «Машини Часу», – йдеться у повідомленні.

А що стосується упирів, то тут тривалість івенту трохи більша.

Попереду тиждень свята Halloween, з 28 жовтня по 05 листопада. Музей “Машини Часу” модернізував для вас квест “Полювання на Запорожець”. На Halloween схованки машин будуть позначені символами цього свята (гарбузик, привид, кажан). Той, хто знайде усі символи страшилки разом із «Запорожцями», отримає головний приз – можливість пролетіти над річкою Дніпро на мітлі або на килимі-літаку, у режимі доповненої реальності VR, або отримає страшну наліпку на згадку, – йдеться у повідомленні.

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