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  • У Дніпрі поліція розшукує 33-річного чоловіка: його підозрюють у злочині

У Дніпрі поліція розшукує 33-річного чоловіка: його підозрюють у злочині

Сьогодні 18:01
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Новости Днепра про У Дніпрі поліція розшукує 33-річного чоловіка: його підозрюють у злочині

У Дніпрі поліція розшукує 33-річного Олексія Мінакова. Зазначається, що чоловіка підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

З 25 січня місцезнаходження Олексія не відоме, тому правоохоронці оголосили його у розшук.

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

Якщо ви бачили чоловіка чи вам відомо, де він може бути, повідомте про це за номерами: (096)-884-83-94, (066)-585-33-80 або «102»!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі розшукують 25-річного хлопця

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Новости Днепра про У Дніпрі поліція розшукує 33-річного чоловіка: його підозрюють у злочиніУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі поліція розшукує 33-річного чоловіка: його підозрюють у злочиніРусский

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