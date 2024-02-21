У Дніпрі поліція розшукує 33-річного чоловіка: його підозрюють у злочині

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У Дніпрі поліція розшукує 33-річного Олексія Мінакова. Зазначається, що чоловіка підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

З 25 січня місцезнаходження Олексія не відоме, тому правоохоронці оголосили його у розшук.

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

Якщо ви бачили чоловіка чи вам відомо, де він може бути, повідомте про це за номерами: (096)-884-83-94, (066)-585-33-80 або «102»!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі розшукують 25-річного хлопця.

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