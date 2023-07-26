У Дніпрі поліційний начальник “повісив” 200 тис. доларів боргу на будівельників та погрожував вбивством

У Дніпрі судитимуть заступника начальника одного із відділків поліції, який погрожував вбивством будівельникам, якщо ті не віддадуть йому неіснуючий борг.

Про це повідомили в обласній прокуратурі.

За даними слідства, правоохоронець “повісив” на робітників борг у розмірі 200 тисяч доларів. Вони ніби-то були винні в пожежі, яка сталася в будинку його родички.

Розслідуванням встановлено, що троє місцевих мешканців будували будинок, який належить тещі поліцейського. Згодом у помешканні сталася пожежа, у якій правоохоронець звинуватив будівельників та почав вимагати з них компенсацію.

Разом з братом правоохоронець протягом кількох місяців кошмарив робітників, принижуючи та погрожуючи вбивством. У разі відмови обвинувачені обіцяли посадити за ґрати або передати справу «серйозним людям», які змусять віддати гроші.

Один із робітників був військовослужбовцем, тож правоохоронець вимагав від нього щомісячно перераховувати 30 тис грн заробітної плати.

У травні 2023 перевертня в погонах затримали. Як виявилося, він працює заступником начальника одного із управлінь поліції м. Дніпра.

Правоохоронця та його брата судитимуть за статтею про вимагання та погрози вбивством. За клопотанням прокурора судом накладено арешт на нерухоме майно та грошові кошти обвинувачених.

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