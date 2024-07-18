Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі показали, як за 16 років виріс “народний” сквер на Перемозі

Вчора 16:01
просмотров

Усього за 16 років пустир перетворився на справжній маленький парк.

Новости Днепра про У Дніпрі показали, як за 16 років виріс

Жителі Дніпра показали, як за 16 років змінився сквер, що висадили на перехресті бульвару Слави та проспекту Героїв. За цей час на пустирі розрослися дерева і досить похмура локація перетворилася на справжній оазис посеред бетонних джунглів. 

Як гарно змінились зелені насадження за ці роки на Перемозі! – повідомляють у Facebook-спільноті “Наша Перемога”.

Що цікаво, основну частину дерев висадили мешканці прилеглих будинків, тож цей сквер можна назвати “народним”. За зеленими насадженнями доглядають сумлінно. До прикладу, вчора 17 липня, з самого ранку і до вечора територію поливали, а місцевих закликали прийти на допомогу. 

Новости Днепра про У Дніпрі показали, як за 16 років виріс

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі показали, як за 16 років виріс Українська Новости Днепра про У Дніпрі показали, як за 16 років виріс Русский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі з’явилася ще одна локація, де можна зробити паспорти: адреса
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:43
    У Дніпрі з’явилася ще одна локація, де можна зробити паспорти: адреса

    У Дніпрі оформити паспорт громадянина України та закордонний паспорт тепер…

    Як виглядав головний корпус аграрного університету у Дніпрі 90 років тому: рідкісне фото
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:28
    Як виглядав головний корпус аграрного університету у Дніпрі 90 років тому: рідкісне фото

    Вузи Дніпра зосереджені здебільшого на проспекті Науки, частина – на…

    У Дніпрі та області графіки знеструмлень розподіляють нерівномірно: що виявила перевірка
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:16
    У Дніпрі та області графіки знеструмлень розподіляють нерівномірно: що виявила перевірка

    Графіки відключень у Дніпрі, Кривому Розі та Кам'янському визнали несправедливими.

    СК Дніпро-1 офіційно знявся зі змагань УПЛ
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:13
    СК Дніпро-1 офіційно знявся зі змагань УПЛ

    Футбольний клуб Дніпро-1 виключили зі змагань УПЛ.

    Наверх