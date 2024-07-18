У Дніпрі показали, як за 16 років виріс “народний” сквер на Перемозі

Жителі Дніпра показали, як за 16 років змінився сквер, що висадили на перехресті бульвару Слави та проспекту Героїв. За цей час на пустирі розрослися дерева і досить похмура локація перетворилася на справжній оазис посеред бетонних джунглів.
Як гарно змінились зелені насадження за ці роки на Перемозі! – повідомляють у Facebook-спільноті “Наша Перемога”.
Що цікаво, основну частину дерев висадили мешканці прилеглих будинків, тож цей сквер можна назвати “народним”. За зеленими насадженнями доглядають сумлінно. До прикладу, вчора 17 липня, з самого ранку і до вечора територію поливали, а місцевих закликали прийти на допомогу.
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