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  • У Дніпрі показали, як ремонтують Кайдацьку насосну станцію, через аварію на якій нема води

У Дніпрі показали, як ремонтують Кайдацьку насосну станцію, через аварію на якій нема води

Сьогодні 14:11
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У Дніпрі ремонтують Кайдацьку насосно-фільтрувальну станцію.

Новости Днепра про У Дніпрі показали, як ремонтують Кайдацьку насосну станцію, через аварію на якій нема води

У вівторок, 4 квітня, в Дніпрі розпочали ремонтні роботи на Кайдацькій насосно-фільтрувальній станції, через аварію на якій, у місті вже вдруге за тиждень немає води. Комунальники показали, як виглядає місце, де наразі працюють фахівці. 

Роботи тривають вже більше трьох годин, а коли закінчаться – не уточнюється. Зазначимо, що раніше в КП “Дніпроводоканал” попередили про перебої з водопостачанням на обох берегах міста. Зокрема, поганий тиск у будинках на набережній, а місцями води немає зовсім. ТУТ ми публікували всі адреси. 

Нагадаємо, в неділю тут вже проводилися ремонтні роботи, які тривали понад 16 годин. А в “Дніпроводоканалі” розповіли, чи підвищилися тарифи на воду з 1 квітня. 

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Новости Днепра про У Дніпрі показали, як ремонтують Кайдацьку насосну станцію, через аварію на якій нема водиУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі показали, як ремонтують Кайдацьку насосну станцію, через аварію на якій нема водиРусский

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