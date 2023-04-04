У Дніпрі показали, як ремонтують Кайдацьку насосну станцію, через аварію на якій нема води

У вівторок, 4 квітня, в Дніпрі розпочали ремонтні роботи на Кайдацькій насосно-фільтрувальній станції, через аварію на якій, у місті вже вдруге за тиждень немає води. Комунальники показали, як виглядає місце, де наразі працюють фахівці.
Роботи тривають вже більше трьох годин, а коли закінчаться – не уточнюється. Зазначимо, що раніше в КП “Дніпроводоканал” попередили про перебої з водопостачанням на обох берегах міста. Зокрема, поганий тиск у будинках на набережній, а місцями води немає зовсім. ТУТ ми публікували всі адреси.
Нагадаємо, в неділю тут вже проводилися ремонтні роботи, які тривали понад 16 годин. А в “Дніпроводоканалі” розповіли, чи підвищилися тарифи на воду з 1 квітня.
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