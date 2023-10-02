У Дніпрі показали ще один унікальний будинок з однією “магічною” стіною:

Як виявилося, у Дніпрі є ще один "магічний" будинок.

У Дніпрі на вулиці Вартових Неба (до перейменування – Бородинська) помітили ще один “магічний” будинок, якому не вистачає частини фасаду. Звичайно, це оптична ілюзія і стіна є. Через скошений кут з деяких ракурсів здається, що споруда напрочуд тонка і побудована в іншому вимірі.

Як розповіла Олена Присягіна у спільноті “Історія у фотографіях. Катеринослав. Дніпропетровськ”, це другий будинок Гаррі Поттера. Перший знаходиться на вулиці Виконкомівській.

Не лише на Виконкомівській є будинок, який городяни прозвали будинком Гаррі Поттера. Але і на Бородінській знайшовся такий самий. А названо його так тому, що за певного ракурсу здається, що від будинку залишилася одна стіна. Час будівництва: 1890 – поч. 1900-х», – написала Олена Присягіна.

Щоправда, якщо трохи змінити ракурс фото, відразу видно, що стіна все ж є.

Судячи за фасаду, у двоповерховому дореволюційному будинку досі хтось живе. Споруда виглядає досить доглянутою.

А це більш відомий будинок з оптичною ілюзією на вулиці Виконкомівській:

Читайте також:

Українська

Автор: