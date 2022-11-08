Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі показали найвужчу вулицю міста (ФОТО)

Сьогодні 14:22
просмотров

У Дніпрі показали чи не найвужчу вулицю міста.

Новости Днепра про У Дніпрі показали найвужчу вулицю міста (ФОТО)

Фото незвичної вулиці показала мешканка Дніпра Ірина Кальянова.

Ця вулиця швидше схожа на прохід між гаражами чи будинками. Місцями її ширина менше метра. Розташована вона трохи вище легендарної “Озерки”.

Це не прохід між будинками та гаражами. Це вулиця. Вулиця Старої Цегельні. Місцями меньше метра. Йде між вулицею Бородянською (кол.Кронштадтською) та впирається в ряди Озерного базару, – розповіла Ірина.
 
З кінця 19-го сторіччя називалася 1-м Озерним узвозом, потім Ігнат’єва, а тепер це вулиця Старої Цегельні. Вона досить унікальна, тому сюди навіть водять екскурсії.

 

Новости Днепра про У Дніпрі показали найвужчу вулицю міста (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі показали найвужчу вулицю міста (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі показали найвужчу вулицю міста (ФОТО)

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі показали найвужчу вулицю міста (ФОТО)Українська Новости Днепра про У Дніпрі показали найвужчу вулицю міста (ФОТО)Русский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Відвідувачів та співробітників вивели: у Дніпрі замінували ТЦ “Вавилон”
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:22
    Відвідувачів та співробітників вивели: у Дніпрі замінували ТЦ “Вавилон”

    У Дніпрі знову хвиля мінувань.

    У Дніпрі в “АТБ” продаються сухофрукти фірми, власником якої є громадянин Ірану
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:44
    У Дніпрі в “АТБ” продаються сухофрукти фірми, власником якої є громадянин Ірану

    Усі ми любимо сухофрукти та горіхи. У магазинах такого добра…

    Без чека та пояснення причини: як повернути товар у магазин
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:52
    Без чека та пояснення причини: як повернути товар у магазин

    Повернути товар у магазин – завдання легке, головне знати, у…

    Мешканців Дніпра закликають не кохатися в вуличних туалетах
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:36
    Мешканців Дніпра закликають не кохатися в вуличних туалетах

    У громадських туалетах в Дніпрі ламаються пеленальні столики. Причина виявилася…

    Наверх