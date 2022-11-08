У Дніпрі показали найвужчу вулицю міста (ФОТО)

Фото незвичної вулиці показала мешканка Дніпра Ірина Кальянова.
Ця вулиця швидше схожа на прохід між гаражами чи будинками. Місцями її ширина менше метра. Розташована вона трохи вище легендарної “Озерки”.
Це не прохід між будинками та гаражами. Це вулиця. Вулиця Старої Цегельні. Місцями меньше метра. Йде між вулицею Бородянською (кол.Кронштадтською) та впирається в ряди Озерного базару, – розповіла Ірина.
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