У Дніпрі погрожували підірвати ТРК «МОСТ-сіті»: що відомо

У неділю, 24 грудня, до поліції надійшло 2 повідомлення про замінування у Дніпрі. У них йшлося про вибухівку у 32 коледжах міста та ТРК «МОСТ-сіті».
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Правоохоронці перевірили 33 об’єкти – жодних вибухових предметів вони не знайшли. Інформація про замінування не підтвердилася.
Важливо: якщо ви помітили підозрілі предмети, у жодному разі не чіпайте їх, а телефонуйте “101” чи “102”!
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