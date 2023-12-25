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У Дніпрі погрожували підірвати ТРК «МОСТ-сіті»: що відомо

Сьогодні 09:28
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Усього правоохоронці перевірили 33 об'єкти.

Новости Днепра про У Дніпрі погрожували підірвати ТРК «МОСТ-сіті»: що відомо

У неділю, 24 грудня, до поліції надійшло 2 повідомлення про замінування у Дніпрі. У них йшлося про вибухівку у 32 коледжах міста та ТРК «МОСТ-сіті».

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Правоохоронці перевірили 33 об’єкти – жодних вибухових предметів вони не знайшли. Інформація про замінування не підтвердилася.

Важливо: якщо ви помітили підозрілі предмети, у жодному разі не чіпайте їх, а телефонуйте “101” чи “102”!

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