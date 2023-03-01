У Дніпрі погрожували підірвати “Пасаж” та багатоповерхівку

Про це повідомили в Дніпровській міській раді.
Так, за минулу добу надійшло декілька повідомлень про замінування. Невідомі погрожували підірвати багатоповерхівку та ТРЦ.
На електронну адресу правоохоронців надійшов лист із погрозами. Відправник погрожував підірвати 4 будівлі у Дніпрі: обласний ТЦК, два ТРЦ “Приозерний” та “Пасаж” і будинок на проспекті О. Поля.
Фахівці обстежили прилеглі до приміщень території. На щастя, ніяких слідів вибухівки не знайшли. Повідомлення про мінування виявилося хибним
Читайте також:
Автор:
В ніч на 1 березня армія рф атакувала з важкої…
Українські захисники за минулу добу ліквідували ще 650 окупантів. Також…
Сьогодні, 1 березня, Дніпро забезпечений світлом, водою та теплом.
Сьогодні, 1 березня, у Дніпрі електротранспорт працюватиме у штатному режимі…