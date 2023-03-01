Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі погрожували підірвати “Пасаж” та багатоповерхівку

Сьогодні 10:30
просмотров

У Дніпрі знову "мінують" будинки.

Новости Днепра про У Дніпрі погрожували підірвати

Про це повідомили в Дніпровській міській раді. 

Так, за минулу добу надійшло декілька повідомлень про замінування. Невідомі погрожували підірвати багатоповерхівку та ТРЦ.

На електронну адресу правоохоронців надійшов лист із погрозами. Відправник погрожував підірвати 4 будівлі у Дніпрі: обласний ТЦК, два ТРЦ “Приозерний” та “Пасаж” і будинок на проспекті О. Поля.

Фахівці обстежили прилеглі до приміщень території. На щастя, ніяких слідів вибухівки не знайшли. Повідомлення про мінування виявилося хибним

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі погрожували підірвати Українська

Автор:


#
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Рф вночі з важкої артилерії атакувала Нікополь та район вісім разів: фото
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:30
    Рф вночі з важкої артилерії атакувала Нікополь та район вісім разів: фото

    В ніч на 1 березня армія рф атакувала з важкої…

    Знищено 650 окупантів, 7 танків та десяток артсистем: Генштаб
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:00
    Знищено 650 окупантів, 7 танків та десяток артсистем: Генштаб

    Українські захисники за минулу добу ліквідували ще 650 окупантів. Також…

    Чи буде Дніпро забезпечене світлом, водою та теплом: ситуація на ранок 1 березня
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:30
    Чи буде Дніпро забезпечене світлом, водою та теплом: ситуація на ранок 1 березня

    Сьогодні, 1 березня, Дніпро забезпечений світлом, водою та теплом.

    Плануйте маршрут: як у Дніпрі працює громадський транспорт в перший день весни
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:00
    Плануйте маршрут: як у Дніпрі працює громадський транспорт в перший день весни

    Сьогодні, 1 березня, у Дніпрі електротранспорт працюватиме у штатному режимі…

    Наверх