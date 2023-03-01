У Дніпрі погрожували підірвати “Пасаж” та багатоповерхівку

У Дніпрі знову "мінують" будинки.

Про це повідомили в Дніпровській міській раді.

Так, за минулу добу надійшло декілька повідомлень про замінування. Невідомі погрожували підірвати багатоповерхівку та ТРЦ.

На електронну адресу правоохоронців надійшов лист із погрозами. Відправник погрожував підірвати 4 будівлі у Дніпрі: обласний ТЦК, два ТРЦ “Приозерний” та “Пасаж” і будинок на проспекті О. Поля.

Фахівці обстежили прилеглі до приміщень території. На щастя, ніяких слідів вибухівки не знайшли. Повідомлення про мінування виявилося хибним

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