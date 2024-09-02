У Дніпрі погода у вересні відхилиться від норми: прогноз на місяць

Осінь 2024 буде аномально теплою.

У вересні середня місячна температура повітря в Україні коливатиметься в межах 15-20 градусів тепла (у Карпатах 13-14 градусів), що на два градуси вище за норму. Кількість опадів буде на рівні 37-76 мм. Про це повідомив Укргідрометцентр.

Вересень – перехідний місяць від літа до осені, якому властиве загальне зниження температури, послаблення грозової діяльності, – нагадують фахівці.

За даними Укргідрометцентру, середня місячна температура повітря зазвичай становить 13-17 градусів, у південній частині місцями сягає 18-20 градусів, у гірських районах – 9-15 градусів тепла.

Мінімальна зафіксована температура повітря – мінус 7 градусів морозу. Максимальна – 35 градусів спеки.

Заморозки в повітрі починаються у другій та третій декадах, у Карпатах та місцями у Чернігівській, Сумській, Черкаській та Кіровоградській областях – у першій декаді вересня.

Якою буде погода в Дніпрі?

У Дніпрі погода не сильно відрізнятиметься від всеукраїнської. Очікується, що в регіоні також буде аномально тепло для цієї пори. Середня температура може сягнути +18.