У Дніпрі подекуди відсутнє світло, – гендиректор YASNO

У деяких регіонах України спостерігаються перебої зі світлом.

Після вибухів у деяких жителів Дніпра та Києва відсутнє світло.

Про це повідомив гендиректор YASNO Сергій Коваленко на своїй сторінці у Facebook.

Попередньо відомо, що ворог здійснює атаку на енергосистему України.

В обох містах введені екстрені відключення світла.

Точна причина буде встановлена після завершення тривоги, – повідомляє Сергій Коваленко.

На обстріли відреагував керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, зауваживши, що ворог прагне знищити енергетичну інфраструктуру України.

Бажання знищити нашу енергетику коштуватиме росіянам дорого, їхньої інфраструктури, – йдеться у повідомленні.

В приватних енергетичних компаніях також повідомили про запровадження екстрених відключень світла.

Звертаємо увагу, що під час екстрених відключень графіки, які можуть бути спрогнозовані заздалегідь, – не діють. Енергетики всієї країни працюють 24/7, щоб повернути світло в оселі українців, – повідомили в ДТЕК.

Нагадаємо, сьогодні, 26 серпня, ворог здійснює масовану ракетну атаку по містах України. У Дніпрі чули вибухи. Станом на 09:12 повітряна тривога триває. Рекомендується не покидати укриття.

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