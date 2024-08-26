Після вибухів у деяких жителів Дніпра та Києва відсутнє світло.
Про це повідомив гендиректор YASNO Сергій Коваленко на своїй сторінці у Facebook.
Попередньо відомо, що ворог здійснює атаку на енергосистему України.
В обох містах введені екстрені відключення світла.
Точна причина буде встановлена після завершення тривоги, – повідомляє Сергій Коваленко.
На обстріли відреагував керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, зауваживши, що ворог прагне знищити енергетичну інфраструктуру України.
Бажання знищити нашу енергетику коштуватиме росіянам дорого, їхньої інфраструктури, – йдеться у повідомленні.
В приватних енергетичних компаніях також повідомили про запровадження екстрених відключень світла.
Звертаємо увагу, що під час екстрених відключень графіки, які можуть бути спрогнозовані заздалегідь, – не діють. Енергетики всієї країни працюють 24/7, щоб повернути світло в оселі українців, – повідомили в ДТЕК.
Нагадаємо, сьогодні, 26 серпня, ворог здійснює масовану ракетну атаку по містах України. У Дніпрі чули вибухи. Станом на 09:12 повітряна тривога триває. Рекомендується не покидати укриття.
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