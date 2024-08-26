У Дніпрі подекуди відсутнє світло, – гендиректор YASNO - Днепр Инфо
У Дніпрі подекуди відсутнє світло, – гендиректор YASNO
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Сегодня 09:13

У деяких регіонах України спостерігаються перебої зі світлом.

Новости Днепра про У Дніпрі подекуди відсутнє світло, - гендиректор YASNO

Після вибухів у деяких жителів Дніпра та Києва відсутнє світло. 

Про це повідомив гендиректор YASNO Сергій Коваленко на своїй сторінці у Facebook. 

Попередньо відомо, що ворог здійснює атаку на енергосистему України. 

В обох містах введені екстрені відключення світла. 

Точна причина буде встановлена після завершення тривоги, – повідомляє Сергій Коваленко. 

Новости Днепра про У Дніпрі подекуди відсутнє світло, - гендиректор YASNO

На обстріли відреагував керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, зауваживши, що ворог прагне знищити енергетичну інфраструктуру України. 

Бажання знищити нашу енергетику коштуватиме росіянам дорого, їхньої інфраструктури, – йдеться у повідомленні.

В приватних енергетичних компаніях також повідомили про запровадження екстрених відключень світла. 

Звертаємо увагу, що під час екстрених відключень графіки, які можуть бути спрогнозовані заздалегідь, – не діють. Енергетики всієї країни працюють 24/7, щоб повернути світло в оселі українців, – повідомили в ДТЕК.

Нагадаємо, сьогодні, 26 серпня, ворог здійснює масовану ракетну атаку по містах України. У Дніпрі чули вибухи. Станом на 09:12 повітряна тривога триває. Рекомендується не покидати укриття. 

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