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У Дніпрі почали ремонт пішохідного мосту на Монастирський острів

Сьогодні 10:26
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Поки що ремонтуватимуть тільки сходи.

Новости Днепра про У Дніпрі почали ремонт пішохідного мосту на Монастирський острів

Сходи пішохідного мосту на Монастирський острів, які спорудили 17 років тому, почали ремонтувати цього тижня. За повідомленням департаменту благоустрою та інфраструктури, ця споруда є популярною серед мешканців та гостей міста.

За день тисячі людей проходять цими сходами, прямуючи на прогулянку Монастирським островом.

Дерев’яні сходи, споруджені ще у 2007 році, кожного року потребували заміни, тому цього року ми обрали композитний матеріал для їхнього ремонту, що подовжить їхню експлуатацію, – йдеться у повідомленні на Facebook-сторінці департаменту. 
 
У планах спочатку демонтувати старі сходи, очистити та пофарбувати металеві конструкції під ними. 
 
Після демонтажу старих сходів розпочнуться роботи з очищення та фарбування металевих конструкцій. Загальна площа сходів близько 180 м2. Будь ласка, майте на увазі, що частина сходів на час виконання робіт буде тимчасово перекрито! – зазначають комунальники.
Як довго триватиме ремонт наразі не уточнюють. 

 

Новости Днепра про У Дніпрі почали ремонт пішохідного мосту на Монастирський острів

Новости Днепра про У Дніпрі почали ремонт пішохідного мосту на Монастирський острів

Новости Днепра про У Дніпрі почали ремонт пішохідного мосту на Монастирський острів

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Новости Днепра про У Дніпрі почали ремонт пішохідного мосту на Монастирський острівУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі почали ремонт пішохідного мосту на Монастирський острівРусский

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