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  • У Дніпрі поблизу залізничного вокзалу знайшли корпус гранати: коментар поліції

У Дніпрі поблизу залізничного вокзалу знайшли корпус гранати: коментар поліції

Сьогодні 12:53
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На місце викликали правоохоронців та рятувальників.
Новости Днепра про У Дніпрі поблизу залізничного вокзалу знайшли корпус гранати: коментар поліції

Фото умовне.

Сьогодні, 1 лютого, у Дніпрі поблизу залізничного вокзалу перехожий знайшов корпус гранати Ф-1. Чоловік відразу викликав на місце поліцію та ДСНС.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

Правоохоронці вилучили небезпечний предмет.

Ми звернулися за коментарем щодо цього інциденту до поліції. Журналісту dnepr.info повідомили, що факт зафіксовано. Триває перевірка.

Факт зафіксовано. На місці працювали правоохоронці. Триває перевірка, – повідомили нам у поліції.

Важливо: якщо ви помітили підозрілі предмети, ні в якому разі не чіпайте їх, а відразу телефонуйте “101” чи “102”!

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Новости Днепра про У Дніпрі поблизу залізничного вокзалу знайшли корпус гранати: коментар поліціїУкраїнська

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