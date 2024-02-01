У Дніпрі поблизу залізничного вокзалу знайшли корпус гранати: коментар поліції

Сьогодні, 1 лютого, у Дніпрі поблизу залізничного вокзалу перехожий знайшов корпус гранати Ф-1. Чоловік відразу викликав на місце поліцію та ДСНС.
Про це повідомили місцеві Telegram-канали.
Правоохоронці вилучили небезпечний предмет.
Ми звернулися за коментарем щодо цього інциденту до поліції. Журналісту dnepr.info повідомили, що факт зафіксовано. Триває перевірка.
Факт зафіксовано. На місці працювали правоохоронці. Триває перевірка, – повідомили нам у поліції.
Важливо: якщо ви помітили підозрілі предмети, ні в якому разі не чіпайте їх, а відразу телефонуйте “101” чи “102”!
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