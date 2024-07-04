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  • “Бережіть дітей та тварин”: у Дніпрі по всій Набережній Перемоги невідомі розкидали отруту для щурів

“Бережіть дітей та тварин”: у Дніпрі по всій Набережній Перемоги невідомі розкидали отруту для щурів

Сьогодні 21:58
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У Дніпрі на одному із житлових масивів невідомі всюди розсипали щурячу отруту.

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На ж/м Перемога, а саме від початку коси і до McDonald’s хтось розсипав щурячу отруту. Небезпечні пакунки тепер валяються вздовж всієї зеленої зони. Найбільше їх біля будинку 118.

Як розповів місцевий житель Андрій, власники собак вчора весь ранок збирали розсипану отруту. Чоловік зазначає, що пакетики зі вбивчою речовиною мають яскраво рожевий колір, тому можуть зацікавити не лише тварин, але й малих дітей.

Дніпрянин закликає сусідів бути уважними та берегти своїх улюбленців.

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