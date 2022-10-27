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У Дніпрі по вечорам масово розбивають та грабують припарковані авто

Сьогодні 13:47
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У Дніпрі масово розбивають припарковані автомобілі.

Новости Днепра про У Дніпрі по вечорам масово розбивають та грабують припарковані авто

У соцмережах мешканці Дніпра скаржаться на невідомих, які трощать їхні автівки. Повідомлення про пограбовані авто приходять з різних районів міста. 

До прикладу, близько десяти машин залишилися без вікон на Червоному Камені. Схожі випадки були на вулиці Образцова. 

А на Робочій в містянина вкрали нову гуму та пластикові накладки з фар. На вулиці Тверській цього тижня вночі з автівки вкрали набір інструментів та рибальські снаряддя.

Повідомляється, що автомобільні крадіїв працюють ввечері та вночі, коли на вулицях вимикають вуличне освітлення. Вони розбивають вікна в машині та тягнуть все, що можна.

Потерпілі звернулися до поліції, але пошук зловмисників може затянутися. Єдиний вихід – не залишати автомобілі в дворах.

Новости Днепра про У Дніпрі по вечорам масово розбивають та грабують припарковані авто

Новости Днепра про У Дніпрі по вечорам масово розбивають та грабують припарковані авто

 

Новости Днепра про У Дніпрі по вечорам масово розбивають та грабують припарковані авто

Новости Днепра про У Дніпрі по вечорам масово розбивають та грабують припарковані авто

Новости Днепра про У Дніпрі по вечорам масово розбивають та грабують припарковані авто

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Новости Днепра про У Дніпрі по вечорам масово розбивають та грабують припарковані автоУкраїнська

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