У Дніпрі по вечорам масово розбивають та грабують припарковані авто

У соцмережах мешканці Дніпра скаржаться на невідомих, які трощать їхні автівки. Повідомлення про пограбовані авто приходять з різних районів міста.
До прикладу, близько десяти машин залишилися без вікон на Червоному Камені. Схожі випадки були на вулиці Образцова.
А на Робочій в містянина вкрали нову гуму та пластикові накладки з фар. На вулиці Тверській цього тижня вночі з автівки вкрали набір інструментів та рибальські снаряддя.
Повідомляється, що автомобільні крадіїв працюють ввечері та вночі, коли на вулицях вимикають вуличне освітлення. Вони розбивають вікна в машині та тягнуть все, що можна.
Потерпілі звернулися до поліції, але пошук зловмисників може затянутися. Єдиний вихід – не залишати автомобілі в дворах.
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