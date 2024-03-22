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У Дніпрі по одному із скверів порозліталися уламки ракет

Сьогодні 13:59
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Сквер на ж/м Західний весь в уламках ракет.

Новости Днепра про У Дніпрі по одному із скверів порозліталися уламки ракет

Комунальники зібрали уламки ракет, які попадали в сквері на ж/м Західний. Купа ворожого заліззяччя розлетілася зеленою зоною. На щастя, під час прильотів на території парку нікого не було, тож обійшлося без постраждалих.

Серед інших пошкоджень – діра у тротуарній плітці та лаві, зламаний паркан та залишки російського металобрухту. Усе це у сквері Західний виявили комунальники після масованої ракетної атаки, яка сталась сьогодні вранці, повідомили у міськраді.

Ці пошкодження незначні, і найближчим часом ми все відновимо своїми силами, аби дніпряни та гості міста могли комфортно й надалі проводити час у сквері Західний. Головне, що ніхто не постраждав. Нагадаю, у цьому сквері є залізобетонне укриття, тож мешканці у разі повітряної тривоги можуть там перечекати небезпеку, — розповіла заступниця директора департаменту парків та рекреації Дніпровської міської ради Анастасія Петренчук, яка 22 березня є черговою по місту.

Новости Днепра про У Дніпрі по одному із скверів порозліталися уламки ракет

Новости Днепра про У Дніпрі по одному із скверів порозліталися уламки ракет

Нагадаємо, раніше голів ОСББ двох районів – Соборного та Новокодацького, закликали перевірити дахи будинків, аби не пропустити уламки ракет або пошкодження, через які під час дощу може протікати вода.

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Новости Днепра про У Дніпрі по одному із скверів порозліталися уламки ракетУкраїнська

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