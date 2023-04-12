У Дніпрі планують звузити проїзну частину однієї з вулиць на лівому березі: подробиці

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У Дніпрі планують звузити проїзну частину вулиці Старочумацької (раніше – Байкальська).

Зробити це мають на ділянці від Слобожанського проспекту до вулиці Яскравої (раніше – Тверська).

Про це йдеться у проєкті розпорядження міського голови Дніпра.

Усе через встановлення колесовідбійного бруса. Роботи триватимуть з 24 до 28 квітня 2023 року.

Варто зазначити, що міський голова поки не підписав розпорядження, тож воно ще не набрало чинності.

Нагадаємо, раніше ми писали, як у Дніпрі працює громадський транспорт 12 квітня: графіки.

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