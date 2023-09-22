У Дніпрі планують збудувати два нових хмарочоси заввишки 130 метрів: де саме

У Дніпрі надумали збудувати дві нові вежі заввишки 130 метрів.

Принаймні такі плани озвучили на черговому засіданні містобудівної ради, повідомляє Dnepr.info з посиланням на Gorod.dp.ua.

Цього разу хмарочоси планують збудувати на лівому березі Дніпра. 130-метрові вежі можуть з’явитися на ділянці в районі проспектів Майнулівського та Слобожанського, а саме за адресою Майнулівський проспект, 65. Творці проєкту сподіваються, що висотки стануть новим архітектурним символом цієї частини міста.

Як зазначають архітектори, одна із веж буде житловою. Тут планують звести 38-поверховий хмарочос, де розмістять 280 квартир. З них 70 – однокімнатні та трикімнатні, ще 140 – на дві кімнати. 35 поверхів будуть заселені виключно людьми, ще три – технічні.

Друга вежа буде готельною. На 37-ми поверхах облаштують готель, ще на 10-ти – офіси. Ще один віддадуть під ресторан, ще три – торговельний комплекс і два стануть технічними.

Розглянута ділянка зараз займає ринок і паркування на перехресті проспектів Мануйлівського та Слобожанського. Будівництво не проти проспонсорувати великий інвестор, який згоден вкласти гроші не тільки в будівництво, а й в облаштування прилеглих територій.

– На «Воронцівці» давно хотіли поставити висотну домінанту, – нагадав Ігор Саєнко. – Замовник хоче на цій ділянці зробити новий висотний символ лівобережної частини міста, який «перегукуватиметься» з комплексом «Маяк» та «Брамою».

Для жителів та гостей хмарочосів збудують бомбосховище, де одночасно може вміститися понад 4 тисячі людей.

Як зазначили архітектори, проєкт грандіозний та важкий. Інвестор хоче побудувати тут “яскравий об’єкт”, але як вийде у реальності поки що невідомо.

Запропоновані візуалізації – це лише схематичне позначення об’єктів. Надалі замовник планує провести конкурс архітектурних ідей та обрати найкращий варіант, – зазначають фахівці.

Архітектори пропонують урізати вежі, щоб вони більш гармонічно вписалися у загальну панораму району. Тож робота над цим проєктом триває, і наразі невідомо, чи вдасться його втілити у життя.

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