Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі планують реконструювати сквер, який майже не змінювався з радянських часів: як виглядатиме

У Дніпрі планують реконструювати сквер, який майже не змінювався з радянських часів: як виглядатиме

Сьогодні 08:39
просмотров

У Дніпрі показали, як виглядатиме сквер "Чижик" після реконструкції.
Новости Днепра про У Дніпрі планують реконструювати сквер, який майже не змінювався з радянських часів: як виглядатиме

Сквер “Чижик” зараз

У Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького у глибині приватних секторів знаходиться єдине в радіусі кількох кілометрів місце, де містяни можуть провести час разом із родиною. Сквер “Чижик” майже не змінювався з радянських часів. 

Про це пишуть в Facebook-спільноті “Urban Dnipro“.

Завдяки проханню місцевої активістки про допомогу з проєктом реконструкції цієї зеленої зони було сформовано невеликий список мінімальних змін із урахуванням невеликого бюджету та контексту локації.

Наразі у сквері планують: замінити асфальт на доріжки з плитки пісочно-жовтого кольору; облаштувати місця для сидіння – поставити нові лавки зі спинкою у кількості 30 штук; влаштувати транзитні тротуари за межами скверу.

Фотографії ДО та ПІСЛЯ запланованої реконструкції:

Коли саме буде відбуватися благоустрій, наразі невідомо. Однак найімовірніше те, що план перенесуть на наступний рік. 

На жаль, цьогоріч благоустрій скверу не відбудеться. Але, сподіваюсь, до нього у когось колись таки дійдуть руки. Сквер дуже затишний та має непоганий потенціал стати локальною точкою тяжіння для місцевих мешканців, яким більше нема куди ходити, – написали в Urban Dnipro.
Нагадаємо, раніше ми писали, що У Дніпрі показали, як за 4 місяці масштабного оновлення змінилася вулиця Калинова.
 
Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі планують реконструювати сквер, який майже не змінювався з радянських часів: як виглядатимеУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Кривому Розі чоловік під час застілля напав з ножем на товариша: подробиці від поліції
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:00
    У Кривому Розі чоловік під час застілля напав з ножем на товариша: подробиці від поліції

    Правоохоронці затримали підозрюваного.

    На Дніпропетровщині внаслідок масштабної пожежі в будинку постраждав чоловік
    Новини Дніпра
    Сьогодні 07:35
    На Дніпропетровщині внаслідок масштабної пожежі в будинку постраждав чоловік

    У Криворізькому районі горів приватний будинок.

    У Дніпрі 14 серпня відключать світло на десяти вулицях: адреси
    Новини Дніпра
    Сьогодні 07:01
    У Дніпрі 14 серпня відключать світло на десяти вулицях: адреси

    Деякі дніпряни знову залишаться без світла.

    У Новомосковському районі горів ліс
    Новини Дніпра
    Вчора 21:59
    У Новомосковському районі горів ліс

    У Новомосковському районі сталася лісова пожежа.

    Наверх