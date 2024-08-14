У Дніпрі планують реконструювати сквер, який майже не змінювався з радянських часів: як виглядатиме

У Дніпрі показали, як виглядатиме сквер "Чижик" після реконструкції.

У Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького у глибині приватних секторів знаходиться єдине в радіусі кількох кілометрів місце, де містяни можуть провести час разом із родиною. Сквер “Чижик” майже не змінювався з радянських часів.

Про це пишуть в Facebook-спільноті “Urban Dnipro“.

Завдяки проханню місцевої активістки про допомогу з проєктом реконструкції цієї зеленої зони було сформовано невеликий список мінімальних змін із урахуванням невеликого бюджету та контексту локації.

Наразі у сквері планують: замінити асфальт на доріжки з плитки пісочно-жовтого кольору; облаштувати місця для сидіння – поставити нові лавки зі спинкою у кількості 30 штук; влаштувати транзитні тротуари за межами скверу.

Фотографії ДО та ПІСЛЯ запланованої реконструкції:

Коли саме буде відбуватися благоустрій, наразі невідомо. Однак найімовірніше те, що план перенесуть на наступний рік.

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