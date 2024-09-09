У Дніпрі планують перекрити залізничний переїзд на Мукачівській

У Дніпрі на тиждень можуть перекрити залізничний переїзд по вулиці Мукачівській.

Там будуть замінювати переїзний настил залізничного переїзду. Роботи триватимуть з 8:00 17.09.2024 по 17:00 23.09.2024.

Про це йдеться в проєкті розпорядження міського голови на сайті Дніпровської міської ради.

“Надати дозвіл Структурному підрозділу «Дніпровська дистанція колії» Регіональної філії «Придніпровська залізниця» Акціонерного товариства «Українська залізниця» на тимчасове припинення руху транспорту через заліз-ничний переїзд 178 км по вул. Мукачівській для виконання робіт із заміни переїзного настилу залізничного переїзду з 8.00 17.09.2024 по 17.00 23.09.2024”, – йдеться в документі.

На період виконання робіт там встановлять огорожу, дорожні знаки та освітлення.

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