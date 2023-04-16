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  • У Дніпрі планують перекрити залізничний переїзд на Мукачівській: подробиці

У Дніпрі планують перекрити залізничний переїзд на Мукачівській: подробиці

Сьогодні 19:58
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Новости Днепра про У Дніпрі планують перекрити залізничний переїзд на Мукачівській: подробиці

Із 8:00 25 квітня у Дніпрі можуть перекрити рух транспорту через залізничний переїзд на вулиці Мукачівській (залізничний переїзд 178 км).

Причина – проведення ремонтних робіт та заміна настилу на цій ділянці. Роботи триватимуть до 18:00 27 квітня.

Про йдеться у проєкті розпорядження міського голови Бориса Філатова.

У документі зазначається, що до початку виконання ремонтних робіт буде розроблена тимчасова схема руху транспорту. На місці виконання робіт мають встановити тимчасові дорожні знаки та освітлення.

Зазначимо, міський голова поки не підписав розпорядження, тому воно ще не вступило в силу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі майже на тиждень можуть перекрити рух на Амурському мосту.

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