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У Дніпрі планують перекрити одну із вулиць: яку саме та коли

Сьогодні 12:46
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Новости Днепра про У Дніпрі планують перекрити одну із вулиць: яку саме та коли

У Дніпрі планують перекрити проїзну частину та тротуар на вулиці Краснопільській, в районі будинку №11а. Роботи проводитиме КП “Дніпровський електротранспорт”.

Про це йдеться у розпорядженні міського голови Дніпра Бориса Філатова.

Проїзд мають перекрити з 8:00 30 січня. У проєкті документа не сказано, коли саме роботи будуть завершені.

Зазначимо, міський голова поки що не підписав розпорядження, тож воно ще не набрало чинності.

Новости Днепра про У Дніпрі планують перекрити одну із вулиць: яку саме та коли

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Новости Днепра про У Дніпрі планують перекрити одну із вулиць: яку саме та колиУкраїнська

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