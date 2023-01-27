У Дніпрі планують перекрити одну із вулиць: яку саме та коли

У Дніпрі планують перекрити проїзну частину та тротуар на вулиці Краснопільській, в районі будинку №11а. Роботи проводитиме КП “Дніпровський електротранспорт”.
Про це йдеться у розпорядженні міського голови Дніпра Бориса Філатова.
Проїзд мають перекрити з 8:00 30 січня. У проєкті документа не сказано, коли саме роботи будуть завершені.
Зазначимо, міський голова поки що не підписав розпорядження, тож воно ще не набрало чинності.
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