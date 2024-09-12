У Дніпрі планують звузити тротуари, а також проїзну частину на вулиці Терещенківській.
Відповідне розпорядження оприлюднили на порталі Дніпровської міської ради.
Такі невеликі зміни у русі транспорту на ділянці відбудеться у зв’язку з тим, що з 24 вересня до 23 жовтня в районі будинку №20 на вулиці Терещенківській будуть виконуватися роботи з будівництва кабельної лінії.
Перед початком робіт по периметру зони виконання буде розміщено тимчасові дорожні знаки, ділянка буде огорожена.
Зауважимо, що опублікований документ не має підпису міського голови Бориса Філатова, а отже наразі не є дійсним. Про набуття чинності вищезазначених змін буде повідомлено завчасно.
Нагадаємо, відсьогодні у Дніпрі тимчасово перенесено кінцеву зупинку популярного автобусу.
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