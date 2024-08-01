У Дніпрі планують на декілька місяців перекрити проїзну частину на Вокзальній площі: причина та дати

На площі Вокзальній у Дніпрі можуть до кінця грудня перекрити проїзну частину та тротуар.

У Дніпрі планують демонтувати розбомблену внаслідок ворожої атаки будівлю.

Про це йдеться у рішенні виконкому Дніпровської міської ради.

У зв’язку із цим починаючи із 6 серпня до 31 грудня планується перекриття проїзної частини та тротуару по площі Вокзальній у районі будинку №1.

До початку виконання робіт буде розроблено та погоджено тимчасову схему руху транспорту.

На момент робіт у зоні їх виконання установлять огорожу, тимчасові дорожні знаки та сигнальне освітлення.

Окрім цього, у рішенні виконкому зазначили зміни у роботі громадського транспорту на період виконання робіт.

Перенести кінцеві зупинки:

автобусних маршрутів Nº 7K «вул. Андрія Сахарова – пл. Вокзальна» та Nº 101А «ж/м Тополя – пл. Вокзальна» з площі Вокзальної, 1 на проспект Дмитра Яворницького, 108;

«вул. Андрія Сахарова – пл. Вокзальна» та Nº 101А «ж/м Тополя – пл. Вокзальна» з площі Вокзальної, 1 на проспект Дмитра Яворницького, 108; автобусного маршруту Nº 32K «вул. Прокопія Левандовського – пл. Вокзальна», тролейбусного маршруту Б «вул. Незалежності – пл. Вокзальна – вул. Незалежності» та трамвайного маршруту Nº 1 «Залізничний вокзал – Університет науки і технологій» з площі Вокзальної, 1 на площу Вокзальну, 2;

«вул. Прокопія Левандовського – пл. Вокзальна», тролейбусного маршруту «вул. Незалежності – пл. Вокзальна – вул. Незалежності» та трамвайного маршруту «Залізничний вокзал – Університет науки і технологій» з площі Вокзальної, 1 на площу Вокзальну, 2; автобусного маршруту Nº 86 «вул. Ближня – пл. Вокзальна» з площі Вокзальної, 1 на вулицю 128-ї Бригади Тероборони, 2.

Про ухвалення цих змін та їх внесення попередньо повідомлять у Департаменті транспорту та транспортної інфраструктури ДМР.

Зауважимо, документ наразі не має підпису мера Дніпра Бориса Філатова, а отже рішення ще не є остаточно ухваленим.

Нагадаємо, раніше ми писали, що дві вулиці Дніпра планують перекрити та звузити на півроку.

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