У Дніпрі планують на декілька місяців перекрити проїзну частину на Вокзальній площі: причина та дати

У Дніпрі планують демонтувати розбомблену внаслідок ворожої атаки будівлю.
Про це йдеться у рішенні виконкому Дніпровської міської ради.
У зв’язку із цим починаючи із 6 серпня до 31 грудня планується перекриття проїзної частини та тротуару по площі Вокзальній у районі будинку №1.
До початку виконання робіт буде розроблено та погоджено тимчасову схему руху транспорту.
На момент робіт у зоні їх виконання установлять огорожу, тимчасові дорожні знаки та сигнальне освітлення.
Окрім цього, у рішенні виконкому зазначили зміни у роботі громадського транспорту на період виконання робіт.
Перенести кінцеві зупинки:
Про ухвалення цих змін та їх внесення попередньо повідомлять у Департаменті транспорту та транспортної інфраструктури ДМР.
Зауважимо, документ наразі не має підпису мера Дніпра Бориса Філатова, а отже рішення ще не є остаточно ухваленим.
Нагадаємо, раніше ми писали, що дві вулиці Дніпра планують перекрити та звузити на півроку.
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