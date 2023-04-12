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У Дніпрі планують на 8 місяців звузити жваве шосе: подробиці

Сьогодні 11:54
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У Дніпрі звузять шляхопровід на Криворізькому шосе.

Новости Днепра про У Дніпрі планують на 8 місяців звузити жваве шосе: подробиці

Про це йдеться в проєкті розпорядження на сайті Дніпровської міської ради. 

Так, у Дніпрі можуть майже на 8 місяців звузити частину дороги на шляхопроводі Криворізького шосе, а саме в районі перехрестя з вулицею Криворізькою. За цей час мають відремонтувати деформаційні шви. 

За планом, роботи мають розпочатися вже за десять днів – 24 квітня. Завершити ремонт повинні до 1 грудня 2023 року. 

Цю ділянку мають огородити та встановити сигнальне освітлення і тимчасові попереджувальні дорожні знаки. Зазначимо, що розпорядження поки що не підписане.

Новости Днепра про У Дніпрі планують на 8 місяців звузити жваве шосе: подробиці

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Дніпрі планують звузити проїзну частину однієї з вулиць на лівому березі: подробиці.

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Новости Днепра про У Дніпрі планують на 8 місяців звузити жваве шосе: подробиціУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі планують на 8 місяців звузити жваве шосе: подробиціРусский

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