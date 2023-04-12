У Дніпрі планують на 8 місяців звузити жваве шосе: подробиці

У Дніпрі звузять шляхопровід на Криворізькому шосе.

Про це йдеться в проєкті розпорядження на сайті Дніпровської міської ради.

Так, у Дніпрі можуть майже на 8 місяців звузити частину дороги на шляхопроводі Криворізького шосе, а саме в районі перехрестя з вулицею Криворізькою. За цей час мають відремонтувати деформаційні шви.

За планом, роботи мають розпочатися вже за десять днів – 24 квітня. Завершити ремонт повинні до 1 грудня 2023 року.

Цю ділянку мають огородити та встановити сигнальне освітлення і тимчасові попереджувальні дорожні знаки. Зазначимо, що розпорядження поки що не підписане.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Дніпрі планують звузити проїзну частину однієї з вулиць на лівому березі: подробиці.

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