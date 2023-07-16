У Дніпрі планується масштабне відключення газу: адреси та дати

У Дніпрі, а також деяких містах і селах району протягом наступного тижня відключатимуть газопостачання. Це пов'язано з плановими ремонтними роботами.

Спеціалісти Дніпровської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» тимчасово обмежать розподіл природного газу за такими адресами й у такі дні:

18 липня: вулиця Інженерна, 7А.

19 липня: вулиця Електрична, 30.

20 липня: проспект Лесі Українки, 10, 12, 14.

21 липня: проспект Лесі Українки, 18, 20, 22, 24; вулиця Надії Алексєєнко, 15.

Місто Підгородне, 20 липня: вул. І. Франка 1, 1а, 5, 9, 15, 19, 25, 27, 29, 33, 33а, 37, 37б, 41,42,46а, 52,54,55, 65, 69.

Село Сурсько-Литовське, 27 липня: вул Нова, 2-7,9.

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