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  • У Дніпрі після зіткнення трамваїв на проспекті Б.Хмельницького відновили рух транспорту

У Дніпрі після зіткнення трамваїв на проспекті Б.Хмельницького відновили рух транспорту

Сьогодні 14:52
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У Дніпрі відновили рух трамваїв на проспекті Богдана Хмельницького.

Новости Днепра про У Дніпрі після зіткнення трамваїв на проспекті Б.Хмельницького відновили рух транспорту

У Дніпрі відновлюється рух трамваїв №12 та №16. 

Нагадаємо, сьогодні, 5 липня, у Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького зіткнулися трамваї №12 та №16. Обидва вагони були сильно понівечені, а рух проспектом частково призупинили.

Попередньо, ДТП сталася внаслідок невдалого маневру через знеструмлення мережі. Під час руху у напрямку вул. Бориса Кротова, вагон маршруту №16 зупинився під знеструмленою ділянкою на перетині просп. Богдана Хмельницького із Запорізьким шосе. Задля виїзду з-під неї водій вирішив здійснити маневр та здати заднім ходом. Він порушив ПДР та зіткнувся з вагоном 12-го маршруту, який знаходився позаду та очікував відновлення руху.

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Новости Днепра про У Дніпрі після зіткнення трамваїв на проспекті Б.Хмельницького відновили рух транспортуУкраїнська

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