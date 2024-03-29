У Дніпрі після сильного грому на “голі” дерева та зливи над містом з’явилася веселка: що це віщує (ФОТО)

У Дніпрі після зливи з'явилася яскрава веселка.

У Дніпрі 29 березня вирувала негода. Після того, як деякі райони міста накрили чорні хмари, та прогримів перший весняний грім, почалася потужна злива.

Сильний дощ стіною встиг наробити чимало біди. По місту вітром повалило дерева. Зокрема, на проспекті Яворницького масивна гілка звалилася на електродроти, внаслідок цього певний час не курсували тролейбуси в бік центру міста.

Містяни повідомляють, що повалило дерева також біля ТЦ “Аполло” на вулиці Незалежності (колишня Титова), а також в парку Глоби.

Сьогодні була гроза, як у народі кажуть, на “голі” дерева. Тобто на ті, що без листя. Прикмети кажуть, що це досить поганий знак. Такий грім віщує неврожай та голод. Втім, це не підтвердженою наукою, тож чи вірити в такі прогнози, чи ні – вирішувати вам.

Невдовзі після зливи у Дніпрі з’явилася яскрава веселка.

Особливо красиво було за містом.

Веселку бачили також у Кривому Розі та селах області.

Нагадаємо, у Кривому Розі головний прапор міста під час негоди розірвало навпіл.

Фото – FB: Лівий берег Дніпра, Новокодацький район, телеграм-канал “ХДніпро”.

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