Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі після різкого обвалу цін, знову почав дорожчати базовий овоч: яка його вартість

У Дніпрі після різкого обвалу цін, знову почав дорожчати базовий овоч: яка його вартість

Сьогодні 21:57
просмотров

На ринках та в супермаркетах знову почала дорожчати морква.

Новости Днепра про У Дніпрі після різкого обвалу цін, знову почав дорожчати базовий овоч: яка його вартість

Цього тижня в Україні та зокрема в Дніпрі поповзли вгору ціни на моркву. Якщо влітку вартість базового овочу стрімко рухнула, то зараз потроху росте. За даними аналітиків проєкту EastFruit, коренеплід у середньому здорожчав на 37%.

Які причини зростання цін на моркву 

Зростанню цін на моркву сприяють відразу кілька факторів:

  • підвищення торгової активності;
  • фермери не продають моркву високої якості, а збувають тільки надлишки;

Багато хто почав робити запаси моркви на зиму, тож збільшився попит. Водночас фермери не поспішають викидати на ринок увесь наявний товар, залишаючи частину якісного овочу на потім, щоб продати його, коли ціни зростуть. 

Наразі фермери продають надлишки, які не вдалося відправили на зберігання. 

Варто зазначити, що цього року ціна на моркву на 52% нижче ніж у 2022, коли через нестачу пропозиції на ринку, вартість коренеплоду стрімко зросла. Новий врожай моркви виявився значно більшим, чим минулого року, коли половину овочів не вдалося реалізувати, через окупацію півдня України. 

Наразі ціна на моркву коливається у межах 6-11 гривень за кілограм. 

Що з цінами у Дніпрі

У супермаркетах Дніпра ціни не сильно відрізняються від загальноукраїнських. До прикладу, в одному із “Варусів” пропонують кілька “видів” моркви. Мита обійдеться в 15 гривень, а звичайна – 8,50 за кілограм. 

Новости Днепра про У Дніпрі після різкого обвалу цін, знову почав дорожчати базовий овоч: яка його вартість

Новости Днепра про У Дніпрі після різкого обвалу цін, знову почав дорожчати базовий овоч: яка його вартість

У АТБ ціни не сильно відрізняються від конкурентів. За кілограм звичайної не митої просять 7,79. Мита обійдеться в 11 гривень.

Новости Днепра про У Дніпрі після різкого обвалу цін, знову почав дорожчати базовий овоч: яка його вартість

Найбільший вибір моркви у Сільпо. Звичайна коштує 6,60 за кілограм, мита – 11,79. Бейбі-морква – від 25 до 35 гривень за кілограм. Фасовану продають за 30, а тоненьку міні за 300 гривень/20 гр.

 

Новости Днепра про У Дніпрі після різкого обвалу цін, знову почав дорожчати базовий овоч: яка його вартість

 

На ринках ситуація не сильно відрізняється. У середньому за кілограм просять 6-9 гривень. 

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі після різкого обвалу цін, знову почав дорожчати базовий овоч: яка його вартістьУкраїнська

Автор:


# # # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

В Україні оновили ПДР: важливі зміни для водіїв Дніпра
Новини Дніпра
Сьогодні 20:40
В Україні оновили ПДР: важливі зміни для водіїв Дніпра

В Україні оновили правила дорожнього руху.

Мешканці Дніпра тимчасово не зможуть скористатися своїми картками ПриватБанку: у чому річ
Новини Дніпра
Сьогодні 20:00
Мешканці Дніпра тимчасово не зможуть скористатися своїми картками ПриватБанку: у чому річ

У ПриватБанку попередили про регламентні роботи.

На вокзалі Дніпра затримали юнака, який перед цим під час застілля вбив чоловіка та хотів втекти
Новини Дніпра
Сьогодні 19:21
На вокзалі Дніпра затримали юнака, який перед цим під час застілля вбив чоловіка та хотів втекти

У Дніпра затримали юнака, який перед цим вбив свого знайомого…

На Дніпропетровщині під час тривоги пролунали вибухи
Новини Дніпра
Сьогодні 18:23
На Дніпропетровщині під час тривоги пролунали вибухи

На Дніпропетровщині під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Наверх