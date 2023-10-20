У Дніпрі після різкого обвалу цін, знову почав дорожчати базовий овоч: яка його вартість

На ринках та в супермаркетах знову почала дорожчати морква.

Цього тижня в Україні та зокрема в Дніпрі поповзли вгору ціни на моркву. Якщо влітку вартість базового овочу стрімко рухнула, то зараз потроху росте. За даними аналітиків проєкту EastFruit, коренеплід у середньому здорожчав на 37%.

Які причини зростання цін на моркву

Зростанню цін на моркву сприяють відразу кілька факторів:

підвищення торгової активності;

фермери не продають моркву високої якості, а збувають тільки надлишки;

Багато хто почав робити запаси моркви на зиму, тож збільшився попит. Водночас фермери не поспішають викидати на ринок увесь наявний товар, залишаючи частину якісного овочу на потім, щоб продати його, коли ціни зростуть.

Наразі фермери продають надлишки, які не вдалося відправили на зберігання.

Варто зазначити, що цього року ціна на моркву на 52% нижче ніж у 2022, коли через нестачу пропозиції на ринку, вартість коренеплоду стрімко зросла. Новий врожай моркви виявився значно більшим, чим минулого року, коли половину овочів не вдалося реалізувати, через окупацію півдня України.

Наразі ціна на моркву коливається у межах 6-11 гривень за кілограм.

Що з цінами у Дніпрі

У супермаркетах Дніпра ціни не сильно відрізняються від загальноукраїнських. До прикладу, в одному із “Варусів” пропонують кілька “видів” моркви. Мита обійдеться в 15 гривень, а звичайна – 8,50 за кілограм.

У АТБ ціни не сильно відрізняються від конкурентів. За кілограм звичайної не митої просять 7,79. Мита обійдеться в 11 гривень.

Найбільший вибір моркви у Сільпо. Звичайна коштує 6,60 за кілограм, мита – 11,79. Бейбі-морква – від 25 до 35 гривень за кілограм. Фасовану продають за 30, а тоненьку міні за 300 гривень/20 гр.

На ринках ситуація не сильно відрізняється. У середньому за кілограм просять 6-9 гривень.

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