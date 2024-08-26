У Дніпрі після ранкової атаки на область перебої з водою
У Дніпрі багато домівок залишилися без водопостачання.
Зранку 26 серпня Дніпропетровщину та всю Україну атакували ракетами. Згодом Укренерго ввело аварійні відключення. У зв’язку з цим у багатьох нині немає
світла.
Через перебої або відсутність електроенергії знижено тиск води на верхніх поверхах за такими адресами:
вул. Михайла Міхновського, 2-31; провулок Фестивальний, 1-31; проспект Миру, 1-95; вул. Березинська, 22-61; вул. Юрія Магалевського, 1-15; провулок Вільний, 2-12; вул. Юрія Липи, 1-23; вул. Донецьке шосе, 97-137. Запорізьке шосе, 62, 66, 68, 72, 74, 78, 80; вул. Комбрига Петрова, 29, 33; ж/м Тополя-3 буд. 31-Б; вулиці Калинова, 102, 104, 106, 108, 112; вул. Галини Мазепи, 71-А, 75, 77, 79, 81, 100; вул. Березинська, 23, 23-А, 25, 27, 27-А; вул. Михайла Лисиченко, 3, 5, 7, 9, 11 ,13, 15, 17, 19; провулок Крушельницької, 1, 2, 2-Б, 4, 6, 8, 10; вул. Терещенківська, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26; Донецьке шосе, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126. Робоча, 69, 71, 73, 75, 75-А, 77; вул. Надії Алексєєнко, 108; вул. Автодорівська, 1-А; вул. Професора Герасюти, 14
Тим у кого ще є вода, радять зробити запаси. Нормальне водопостачання повернуть, як тільки скасують аварійні відключення.
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Українська Яна Юхименко
Автор:
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