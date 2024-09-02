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У Дніпрі після потужних вибухів є пошкодження житлових будинків

Сьогодні 22:52
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Потужні вибухи лунали в Дніпрі під час останньої тривоги.
Новости Днепра про У Дніпрі після потужних вибухів є пошкодження житлових будинків

фото умовне

Ввечері понеділка, 2 вересня, у Дніпрі чули кілька потужних вибухів. Вони пролунали майже одночасно з сиреною. 
 
Вибухи в Дніпрі підтвердив керівник ОВА Лисак, який повідомив, що одному з районів Дніпра пошкоджено житлові будинки. 
 
Про постраждалих інформації немає, а усі деталі обіцяють повідомити зранку. 
 
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