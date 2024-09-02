У Дніпрі після потужних вибухів є пошкодження житлових будинків

Потужні вибухи лунали в Дніпрі під час останньої тривоги.

Ввечері понеділка, 2 вересня, у Дніпрі чули кілька потужних вибухів. Вони пролунали майже одночасно з сиреною.

Вибухи в Дніпрі підтвердив керівник ОВА Лисак, який повідомив, що одному з районів Дніпра пошкоджено житлові будинки.