У Дніпрі після потужних вибухів є пошкодження житлових будинків

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На жаль, відомо про загиблого внаслідок вечірнього удару.
Осінь 2024 буде аномально теплою.
У Дніпрі 6-річний хлопчик пішов гуляти, бо втомився чекати маму…
У Дніпропетровській області збільшилася кількість першокласників.
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