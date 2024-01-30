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У Дніпрі пішов з життя відомий музикант та яхтсмен

Сьогодні 17:46
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У Дніпрі на 72-му році життя помер відомий музикант, тренер та яхтсмен.

Новости Днепра про У Дніпрі пішов з життя відомий музикант та яхтсмен

Сумна звістка з’явилася на Facebook-сторінці Юрія Сердюка. 

R.I.P 17.02.1951 – 30.01.2024, – зазначено у дописі.

Про причини смерті та дату і місце поховання наразі нічого не відомо.

Новости Днепра про У Дніпрі пішов з життя відомий музикант та яхтсмен

Хто такий Юрій Сердюк?

Юрій Іванович Сердюк у минулому – художній керівник обласної філармонії, головний диригент симфонічного оркестру. Юрій Сердюк чотири роки тому очолював молодіжний естрадно-симфонічний оркестр міста.

Крім музики, пан Юрій активно займався вітрильним спортом, був відомим у місті яхтсменом та тренером. 

Друзі та колеги залишають у коментарях теплі слова та діляться спогадами про Юрія. 

Жахлива новина. Нещодавно спілкувалися, співпрацювали з виданням нотних творів. Позитивна і талановита людина. Просто нема слів. Світла памʼять!

Світла пам’ять! Яхтсмен-музикант-тренер..

Світла пам’ять. Світ втратив чудову людину, талановитого диригента та гарного тренера. Співчуття рідним та приємних спогадів всім, хто його знав.

Світла пам’ять Юрію. Сумуємо разом із вами. Люся, Олексію, прийміть наші співчуття.

Світла, Вічна пам’ять Сердюку Юрію Івановичу – щирій людині, видатному музиканту, талановитому диригенту та засновнику першого в Дніпрі камерного оркестру. Співчуття родині!

Пану Юрію було 72 роки. 

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Новости Днепра про У Дніпрі пішов з життя відомий музикант та яхтсменУкраїнська

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