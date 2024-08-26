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У Дніпрі пішов з життя відомий лікар

Сьогодні 20:00
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У Дніпрі помер відомий лікар.

Новости Днепра про У Дніпрі пішов з життя відомий лікар

У Дніпрі на 88 році життя пішов з життя Володимир Прокопович Топка, видатний лікар, який зробив вагомий внесок у розвиток обласної та національної медицини. 

Сумну звістку повідомили в  КНП “Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги” ДМР.

За словами колег, Володимир Прокопович залишиться в пам’яті багатьох як мудрий і чуйний керівник, людина, яка завжди була готова допомогти своїм колегам і близьким. 

Народився Володимир Прокопович 13 серпня 1937 року. У 1964 році закінчив педіатричний факультет Дніпропетровського державного медичного інституту. Свою кар’єру він розпочав у Кривому Розі як лікар-педіатр. Згодом обіймав посаду головного лікаря 16-ї міської лікарні, а в 1969 році захистив кандидатську дисертацію та отримав звання доцента.

Протягом своєї кар’єри Володимир Прокопович обіймав посаду головного лікаря “Лікарні швидкої медичної допомоги” у Дніпропетровську, керував Дніпропетровським обласним відділом охорони здоров’я, а також був директором Українського ДНДІ медико-соціальних проблем інвалідності. Його науковий доробок включає понад 180 друкованих робіт.

Прощання з Володимиром Прокоповичем відбудеться 27 серпня о 12:30 в Спасо-Преображенському кафедральному соборі Дніпра.

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