У Дніпрі пішов з життя доцент історичного факультету ДНУ Михайло Руднєв

Велика втрата для наукової спільноти.

У Дніпрі пішов з життя викладач ДНУ, доцент істфаку Михайло Руднєв.

Йому було 57 років. 27 з них він працював на історичному факультеті ДНУ.

Народився М. А. Руднєв у м. Бердянськ, у 1984-1991 рр. (з перервою на службу в армії) навчався на історичному факультеті Дніпропетровського державного університету, а з 1991 по 1994 рр. навчався в аспірантурі при кафедрі історіографії та джерелознавства. З 1995 про 2022 рр. працював на історичному факультеті викладав цілу низку історіографічних та документознавчих курсів, – сказано у повідомленні історичного факультету у соцмережах.

Редакція висловлює щирі співчуття близьким та рідним покійного.

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