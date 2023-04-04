У Дніпрі пішла з життя відома художниця

У Дніпрі померла художниця Валентина Лаушкіна.

Про сумну звістку повідомила донька художниці Дар’я Волощенко.

Валентина Лаушкіна – дніпровська художниця акварельного живопису. Її роботи виставляли не тільки в Дніпрі та Україні, а й далеко за межами нашої країни. Мисткиня отримала освіту в Українському поліграфічному інституті Івана Федорова. Писала в жанрі міського пейзажу.

Їй було 67 років.

«Серце нашої Мамочки більше не з нами. Але, вона назавжди в наших серцях! Прощання з Лаушкіною Валентиною Володимирівною пройде у Свято-Миколаївському Соборі у середу, 5 квітня, об 11.00», – розповіла донька Валентини.

Деякі із робіт Валентини:

Читайте також:

Українська

Автор: