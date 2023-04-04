У Дніпрі пішла з життя відома художниця

Про сумну звістку повідомила донька художниці Дар’я Волощенко.
Валентина Лаушкіна – дніпровська художниця акварельного живопису. Її роботи виставляли не тільки в Дніпрі та Україні, а й далеко за межами нашої країни. Мисткиня отримала освіту в Українському поліграфічному інституті Івана Федорова. Писала в жанрі міського пейзажу.
Їй було 67 років.
«Серце нашої Мамочки більше не з нами. Але, вона назавжди в наших серцях!
Прощання з Лаушкіною Валентиною Володимирівною пройде у Свято-Миколаївському Соборі у середу, 5 квітня, об 11.00», – розповіла донька Валентини.
Деякі із робіт Валентини:
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