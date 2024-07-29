У Дніпрі піклуються про червонокнижне совеня, яке постраждало від обстрілу

У Нікополі під час ворожої атаки через вибух знесло дерево, в якому було гніздо сім’ї сов. Всі птахи загинули, крім одного. Воно дивом залишилося живим. Про це розповіла зооволонтерка Вероніка Конькова на своїй сторінці у Facebook.
Після обстрілу пташеня привезли у ветклініку Дніпра, де його почали лікувати та обстежувати. Зараз совеня живе у зооволонтерки Вероніки Конькової, яка має досвід у догляді за птахами.
“Тренд цього року: “Вибухом знесло дерево, в якому було гніздо. Всі загинули, одне пташеня вижило”. Сплюшик приїхав з Нікополя, де його родину спіткала сумна доля. Більше тижня він провів там у векліниці “Ваш Добрий Лікар”, і отримав початок терапії від ЧМТ. Сьогодні завдяки Tom Bates з K9 Rescue Ukraine приїхав до мене в Дніпро. Тут дообстежемо, впевнюсь, що малий сам їсть, і поїде на адаптацію та випуск до Садиба Нюшанік. Допомога птахам”, – написала Вероніка Конькова.
Врятоване совеня — вид сов “сплюшка європейська”, які занесені до Червоної книги України.
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