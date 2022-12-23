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  • У Дніпрі піймали вбивцю, якого випустили окупанти, коли тікали з Херсону

У Дніпрі піймали вбивцю, якого випустили окупанти, коли тікали з Херсону

Сьогодні 11:27
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У Дніпрі затримали ув'язненого, якого звільнили окупанти, коли тікали з Херсону.

Новости Днепра про У Дніпрі піймали вбивцю, якого випустили окупанти, коли тікали з Херсону

22 грудня поліціянти відпрацьовували виклик в провулку Азовсталі в Дніпрі. Приїхавши на місце, правоохоронці виявили ув’язненого з Херсону, який знаходився в розшуку. 42-річний чоловік перебував в реабілітаційному центрі, пише Репортер.

Чоловік раніше сидів в слідчому ізоляторі Херсону, але його та інших в’язнів випустили на волю росіяни, коли тікали з міста. Відомо, що затриманий скоїв умисне вбивство та знаходився в розшуку.

Як чоловік потрапив до Дніпра – не уточнюється. Його затримали та відправили до відділку.

Новости Днепра про У Дніпрі піймали вбивцю, якого випустили окупанти, коли тікали з Херсону

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Новости Днепра про У Дніпрі піймали вбивцю, якого випустили окупанти, коли тікали з ХерсонуУкраїнська

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