У Дніпрі піймали вбивцю, якого випустили окупанти, коли тікали з Херсону

22 грудня поліціянти відпрацьовували виклик в провулку Азовсталі в Дніпрі. Приїхавши на місце, правоохоронці виявили ув’язненого з Херсону, який знаходився в розшуку. 42-річний чоловік перебував в реабілітаційному центрі, пише Репортер.
Чоловік раніше сидів в слідчому ізоляторі Херсону, але його та інших в’язнів випустили на волю росіяни, коли тікали з міста. Відомо, що затриманий скоїв умисне вбивство та знаходився в розшуку.
Як чоловік потрапив до Дніпра – не уточнюється. Його затримали та відправили до відділку.
Читайте також:
Автор:
Через війну багато дніпрян тимчасово опинилося за кордоном. Журналісти dnepr.info…
Колишній гравець ФК "Дніпро" Руслан Ротань стане тренером клубу з…
Чоловік вбив власного товариша, а тіло скинув у колодязь.
У Дніпрі запустили нові маршрути.