У Дніпрі піймали вбивцю, якого випустили окупанти, коли тікали з Херсону

У Дніпрі затримали ув'язненого, якого звільнили окупанти, коли тікали з Херсону.

22 грудня поліціянти відпрацьовували виклик в провулку Азовсталі в Дніпрі. Приїхавши на місце, правоохоронці виявили ув’язненого з Херсону, який знаходився в розшуку. 42-річний чоловік перебував в реабілітаційному центрі, пише Репортер.

Чоловік раніше сидів в слідчому ізоляторі Херсону, але його та інших в’язнів випустили на волю росіяни, коли тікали з міста. Відомо, що затриманий скоїв умисне вбивство та знаходився в розшуку.

Як чоловік потрапив до Дніпра – не уточнюється. Його затримали та відправили до відділку.