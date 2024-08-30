У Дніпрі підозрювані у побитті активістки можуть уникнути покарання: усе, що відомо про резонансну справу

У Дніпрі чоловіки, які побили активістку та дружину пораненого військовослужбовця, можуть уникнути покарання.

Скандал, який розгорівся після побиття активістки у Дніпрі, не вщухає і досі.

Після публічного розголосу історія вийшла за межі Дніпра і тепер інцидент активно обговорюють всією Україною. Під дописами постраждалої тисячі коментарів зі словами підтримки та закликами покарати винних. Хоча суспільство стало на сторону постраждалої 25-річної активістки та дружини пораненого військового Лесі Волобуєвої, проте люди побоюються, що справу, як тільки стихне обговорення, “замнуть”.

Побиття активістки в Дніпрі – що відомо?

Інцидент з побиттям стався 9 серпня, але про історію публічно стало відомо лише 27 серпня, коли Леся розповіла про це у своєму Instagram.

Постраждала зазначила, що у той день ввечері вона поверталася з прогулянки із собакою, а п’яний сусід намагався погладити домашнього улюбленця. Жінка йому відмовила, зробивши зауваження, але це не сподобалося чоловіку, який на неї накинувся, а потім кілька разів вдарив. У той день Леся викликала поліцію, але правоохоронці не змогли утихомирити нападника, який зухвало поводився і казав, що “йому нічого не буде”.

Після того, як допис Лесі поширили в соцмережах, у поліції офіційно прокоментували інцидент, зазначивши, що за фактом нападу на активістку в Самарському районі Дніпра відкрили дві кримінальні справи. У скоєнні злочину підозрюють двох місцевих жителів 32-х та 42-х років.

Відомо, що один із підозрюваних під вартою, а іншому оголосили про підозру, але без арешту.

Невдовзі у мережі з’явилася ще одна версія того, що відбулося у ввечері 9 серпня, але тепер від іншої сторони – дружини одного із нападників.

Що каже дружина підозрюваного?

Дружина одного із підозрюваних додала повний запис відеокамери, яка зафіксувала весь конфлікт, а також розповіла свою версію подій. Шановне суспільство, по-перше я хочу сказати, що мені дуже прикро, що з пані Волобуєвою сталася така сумна історія. І для того, щоб захистити себе та свою родину, я мушу виставити ту частину відео, яка по відомим причинам була прихована пані Олесею, – пише жінка. За її словами, того вечора, 9 серпня, вона зі своїм чоловіком та його донькою поверталася додому. На подвір’ї будинку до родини підбігла собака Олесі Волобуєвої. Коли чоловік погладив песика, отримав агресивну реакцію зі сторони власниці. Після цього між ними розпочалася суперечка, частину якої можна було побачити на відео Олесі. На оприлюдненому дружиною підозрюваного записі можна побачити повнішу версію конфлікту. На відео ви можете побачити на 39 секунді, як пані Олеся б’є мого чоловіка поміж ніг, а після того, як він намагається піти, розгортує його за руку до себе та на 1:23 секунді розпиляє на нього та усіх оточуючих газовий балон, – йдеться у повідомленні жінки.

Версія постраждалої активістки

Після того, як мережею поширили розповідь дружини одного із підозрюваних, постраждала активістка Леся Волобуєва вдруге прокоментувала інцидент та надала ще одне відео. На записі з камер відеонагляду, який вона оприлюднила, видно, що нападник вдарив не тільки Лесю, а й свою дружину. Подивитися ці кадри можна за посиланням.

Леся також зазначила, що підозрюваний разом з дружиною за кілька тижнів до події заїхали в будинок і у той вечір вони вперше зустрілися з сусідами.

Я завжди переймаюся безпекою моєї собаки і не спускаю її з повідця, тим паче у темну пору доби, на проїжджій частині. А коли до неї тягнеться незнайома мені особа значно більшого розміру, ніж я сама, то я не хочу, аби моя собака злякалася, і маю право зробити зауваження, — написала Олеся.

За словами Лесі після зауваження чоловік перегородив дорогу до дому, через що між ними розгорілася суперечка. Під час сварки нападник замахнувся, і хотів її вдарити, тому дівчина дістала газовий спрей.

Леся наголосила, що в той момент на місці інциденту не було дитини, про яку писала дружина підозрюваного. За словами активістки, дитина повернулася вже після бійки.

Активістка зазначила, що розповіла про побиття лише для того, аби гроші нападників не замʼяли справу. Постраждала хоче добитися правосуддя від системи, але ні в якому разі не бажає, аби над підозрюваними вчиняли самосуд.

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