У Дніпрі підліток застряг ногою в зливній решітці: довелося викликати рятувальників та “швидку”

Інцидент трапився приблизно о 19:30 на вулиці Коробова Новокодацького району міста. Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.
Прибувши на місце виклику, надзвичайники за допомогою аварійно-рятувального обладнання вивільнили ногу підлітка з решітки зливної каналізації.
Врятованого на “швидкій” госпіталізували до лікарні. Попередньо, в нього діагностували перелом правої гомілки.
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