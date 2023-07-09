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У Дніпрі підліток застряг ногою в зливній решітці: довелося викликати рятувальників та “швидку”

Сьогодні 08:52
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У суботу, 8 липня, у Дніпрі хлопчик, 2011 року народження, потрапив ногою в зливну решітку та застряг. На місце довелося викликати рятувальників, які допомогли йому звільнитися з "пастки".

Новости Днепра про У Дніпрі підліток застряг ногою в зливній решітці: довелося викликати рятувальників та

Інцидент трапився приблизно о 19:30 на вулиці Коробова Новокодацького району міста. Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Дніпропетровській області. 

Прибувши на місце виклику, надзвичайники за допомогою аварійно-рятувального обладнання  вивільнили ногу підлітка з решітки зливної каналізації.

Врятованого на “швидкій” госпіталізували до лікарні. Попередньо, в нього діагностували перелом правої гомілки.

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Новости Днепра про У Дніпрі підліток застряг ногою в зливній решітці: довелося викликати рятувальників та Українська Новости Днепра про У Дніпрі підліток застряг ногою в зливній решітці: довелося викликати рятувальників та Русский

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