У Дніпрі підліток посеред вулиці знущався над літньою парою: що відомо

У Дніпрі підліток посеред вулиці принижував літню пару, а потім бризнув їм в обличчя газовим балоном.

26 червня у Дніпрі стався інцидент, який записали на відео містяни та поширили у соціальних мережах. За словами очевидців, подія відбулася у житловому мікрорайоні Червоний Камінь. На відео можна було побачити конфлікт між літньою парою та підлітком, який згодом бризнув парі в обличчя.

Сьогодні, 17 липня, у мережі поширили відео з іншого ракурсу, яке знімав, ймовірно, один з підлітків, який також брав участь в знущаннях.

На ньому можна побачити, як хлопець у капюшоні наближається до трьох літніх людей – двох жінок та чоловіка – та починає зневажливо з ними спілкуватися. Розмову вів зокрема із чоловіком. З чого саме розпочався конфлікт – достовірно не зрозуміло.

Підлітки просили пару заспівати гімн України, для чого саме – не аргументували. Коли жінка повідомила, що викличе правоохоронців, групу молодих це не збентежило, вони продовжували зі зневагою спілкуватися.

Під час конфлікту чоловік підійшов до підлітка, який фіксував все на камеру, та поцікавився, як його звати. Після цього хлопець у капюшоні відштовхнув дідуся.

Згодом словесний конфлікт закінчився бійкою, під час якої підліток бризнув газовим балоном в обличчя літньому чоловіку, потім – жінці, що стояла поруч. Та на цьому хлопець не зупинився – побіг услід за чоловіком та декілька разів вдарив його по спині .

За ситуацією спостерігала компанія підлітків та сміялася.

Хтось із очевидців одразу закликав викликати поліцію, після цього підлітки втекли.

Кореспонденти Dnepr.Info запитали поліцію про даний інцидент та дізналися, що підліток у капюшоні – 16-річний хлопець. Подію зареєстрували до журналу єдиного обліку. На хлопця складено адміністративний протокол за ст. 173 (дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі підліток та дорослий чоловік напали на жінку: побили та забрали сумку.

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